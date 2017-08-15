РАДИОПРОГРАММА ОТ 15 АВГУСТА
15.08.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 38 | Автор: Сергей Скляров
• Песни России от Надежды Бабкиной
• Розыск человека
• "Школа бабушек"
• "Шоу огня"
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Мужчина, живущий по соседству с «гонщицей» Марой Багдасарян в Твери, рассказал, что он ее часто видит, и девушка «постоянно где-то чем-то занята».
Россия подарила Казахстану озеро
После демаркации границы часть водоема оказалось на территории Казахстана, и теперь граница пролегает по восточному берегу озера, рассказал агентству представитель регионального Пограничного управления ФСБ.
Киев применил зажигательные мины в Донбассе
ЛНР обвинила Киев в использования зажигательных боеприпасов в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Москва обратилась к Киеву по поводу СМИ
Москва требует от Киева неукоснительно соблюдать международные обязательства в сфере свободы СМИ, говорится в сообщении российского МИД, опубликованном после выдворения с Украины журналистки ВГТРК Тамары Нерсесьян.