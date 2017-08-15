ПОМОГИ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ!
В Железногорске проходит акция «Помоги пойти учиться»
Основная цель мероприятия – помочь малообеспеченным семьям в подготовке детей к школе.
Комплексный центр социального обслуживания населения и Молодежный центр организуют сбор канцелярских принадлежностей (тетради, альбомы, ручки, карандаши, краски, пеналы и др.), школьных сумок, спортивной формы, обуви и приглашают всех желающих принять участие в социальной акции.
Вещи можно приносить в Комплексный центр социального обслуживания по адресу: ул. Свердлова, 32 (1 подъезд, 2 этаж), тел.74-60-49, 89138305610 или в Молодежный центр по адресу: ул. Ленина 9, тел. 74-67-77.
К благотворительной акции уже присоединились РМЗ ГХК, гипермаркет «Семья», магазин одежды «Перекресток», салон меховой одежды «Влада».
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
На принадлежащем США острове Гуам, который грозилась атаковать КНДР, две радиостанции случайно запустили систему оповещения при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает The Guardian.
«Уже жалко просто»: сосед Мары Багдасарян рассказал о ее жизни в Твери
Мужчина, живущий по соседству с «гонщицей» Марой Багдасарян в Твери, рассказал, что он ее часто видит, и девушка «постоянно где-то чем-то занята».
Россия подарила Казахстану озеро
После демаркации границы часть водоема оказалось на территории Казахстана, и теперь граница пролегает по восточному берегу озера, рассказал агентству представитель регионального Пограничного управления ФСБ.
Киев применил зажигательные мины в Донбассе
ЛНР обвинила Киев в использования зажигательных боеприпасов в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Москва обратилась к Киеву по поводу СМИ
Москва требует от Киева неукоснительно соблюдать международные обязательства в сфере свободы СМИ, говорится в сообщении российского МИД, опубликованном после выдворения с Украины журналистки ВГТРК Тамары Нерсесьян.