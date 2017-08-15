ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЛИЩНОМ КОДЕКСЕ
Счетчики в многоквартирных домах будут устанавливать за счет Фонда капремонта
Помимо этого в Жилищном кодексе появились и другие новинки. Так, закреплены положения о возможном дополнении нормативным правовым актом региона перечня услуг и (или) работ по капремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет Фонда капремонта. Речь идет об установке автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, то есть счетчиков.
Также собственникам нежилых помещений в многоквартирном доме могут выставить теперь один платежный документ, содержащий расчет размера взноса на капремонт за весь год. Собственник вправе оплатить такой документ единовременно в течение первого расчетного периода такого года либо ежемесячно равными долями в течение календарного года.
Кроме того, отныне при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику не переходит неисполненная обязанность по уплате взносов субъектом РФ или муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником.
По информации "ГиГ"
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
На принадлежащем США острове Гуам, который грозилась атаковать КНДР, две радиостанции случайно запустили систему оповещения при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает The Guardian.
«Уже жалко просто»: сосед Мары Багдасарян рассказал о ее жизни в Твери
Мужчина, живущий по соседству с «гонщицей» Марой Багдасарян в Твери, рассказал, что он ее часто видит, и девушка «постоянно где-то чем-то занята».
Россия подарила Казахстану озеро
После демаркации границы часть водоема оказалось на территории Казахстана, и теперь граница пролегает по восточному берегу озера, рассказал агентству представитель регионального Пограничного управления ФСБ.
Киев применил зажигательные мины в Донбассе
ЛНР обвинила Киев в использования зажигательных боеприпасов в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Москва обратилась к Киеву по поводу СМИ
Москва требует от Киева неукоснительно соблюдать международные обязательства в сфере свободы СМИ, говорится в сообщении российского МИД, опубликованном после выдворения с Украины журналистки ВГТРК Тамары Нерсесьян.