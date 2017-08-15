ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЛИЩНОМ КОДЕКСЕ

Счетчики в многоквартирных домах будут устанавливать за счет Фонда капремонта

Помимо этого в Жилищном кодексе появились и другие новинки. Так, закреплены положения о возможном дополнении нормативным правовым актом региона перечня услуг и (или) работ по капремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет Фонда капремонта. Речь идет об установке автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, то есть счетчиков.

Также собственникам нежилых помещений в многоквартирном доме могут выставить теперь один платежный документ, содержащий расчет размера взноса на капремонт за весь год. Собственник вправе оплатить такой документ единовременно в течение первого расчетного периода такого года либо ежемесячно равными долями в течение календарного года.

Кроме того, отныне при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику не переходит неисполненная обязанность по уплате взносов субъектом РФ или муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником.

По информации "ГиГ"