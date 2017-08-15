ЖЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ

20 августа в Парке Культуры и Отдыха,на площади возле фонтана впервые в нашем городе состоится необыкновенное событие День женского творчества

В 13.30 у главных ворот парка встречаются поклонницы Флешмобов Женственности и все желающие. Оттуда мы пойдём до центрального фонтана и по дороге будем одаривать всех представительниц прекрасного пола цветами?напоминая им о своей красоте, ценности и женственности! (цветочки взять с собой)

Основной праздник начинается в 14:00

В 14:00 начнут свою работу мастер-классы.

Будут представлены различные сферы нашей жизни, такие как: красота ?, рукоделие?, здоровье?, приготовление пищи ?. Посетив наши мастер-классы, вы можете найти для себя много интересного и неизведанного и вполне возможно, что новое увлечение сможет повернуть вашу жизнь в новое русло!

В 15.30 начнется небольшой концерт,вас порадуют своим талантом прекрасные танцовщицы ?исполняющие трайбл и танцы Индии и усладит слух певица Любовь Кравцова!

В 16 часов мы будем плести удивительный и неповторимый ковер женского творчества!

В 16.20 наша замечательная ведущая Оксана Абросимова заведет зажигательные хороводные игры,которые берут свое начало с древних времен, объединяя людей, даря тепло и наполняя энергией!

В 16:40 наш праздник закончится розыгрышем призов!

Приходите интересно провести выходные, ведь каждая женщина найдет здесь идеи для вдохновения!

Творите свою жизнь сами,а мы вам в этом поможем