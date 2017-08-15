ЭНЕРГИЯ РУССКОЙ СИЛЫ

Более пяти тысяч железногорцев пришли на концерт народной артистки России Надежды Бабкиной

Энергия русской силы, чистота звука и душевные ноты... Тексты песен в ее исполнении о нас, о наших предках, о наших корнях. Кто забыл свои истоки - погиб.

Эти мысли приходили в голову, когда слушал голос Надежды Бабкиной. Тот, кто пришел на площадь Ленина вечером 14 августа на фестиваль марафон "Песни России" по маршруту "Енисейский экспресс", не пожалел. Гудело и танцевало все вокруг. Эмоции через край...





Идейный вдохновитель фестиваля - народная артистка России Надежда Бабкина. Она - локомотив мощного движения сохранения народной культуры.

Какое же это непростое дело, оказывается, собирать по крупицам, сохранять и приобщать людей к своей же культуре в своей же стране...





Фото Анастасии Совцовой и Татьяны Зиминой