ЭНЕРГИЯ РУССКОЙ СИЛЫ
Более пяти тысяч железногорцев пришли на концерт народной артистки России Надежды Бабкиной
Энергия русской силы, чистота звука и душевные ноты... Тексты песен в ее исполнении о нас, о наших предках, о наших корнях. Кто забыл свои истоки - погиб.
Эти мысли приходили в голову, когда слушал голос Надежды Бабкиной. Тот, кто пришел на площадь Ленина вечером 14 августа на фестиваль марафон "Песни России" по маршруту "Енисейский экспресс", не пожалел. Гудело и танцевало все вокруг. Эмоции через край...
Идейный вдохновитель фестиваля - народная артистка России Надежда Бабкина. Она - локомотив мощного движения сохранения народной культуры.
Какое же это непростое дело, оказывается, собирать по крупицам, сохранять и приобщать людей к своей же культуре в своей же стране...
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