ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ

В Железногорке проходит операция «Должник»

С 14 по 18 августа сотрудники МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», направленное на выявление правонарушений, связанных с неуплатой штрафа в установленный срок.

Стражи порядка совместно с представителями службы судебных приставов проведут серию рейдов, в рамках которых будут выявлять злостных неплательщиков административных штрафов.

Ежедневно в ходе несения службы полицейские разъясняют гражданам срок и порядок оплаты штрафов. Напомним, за уклонение от исполнения административного законодательства предусмотрен штраф в двукратном размере неуплаченной суммы, но не менее 1000 рублей, либо арест до 15 суток, при этом выплатить штраф все же придется.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам не создавать себе лишних проблем и своевременно, добровольно платить штрафы за административные правонарушения!

Дополнительную информацию можно получить в группе по исполнению административного законодательства МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (адрес: ул. Ленина, д. 67 «а», каб. 112) или по телефону: 76-58-53.

По информации ГИАЗ МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск

Фото adm-verhotury.ru