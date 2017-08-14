ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 14 АВГУСТА
14.08.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 35 | Автор: Сергей Скляров
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КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Дмитрий, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЙКИН
Александр, в новости: УСНУЛ ЗА РУЛЕМ
Гость грэг, в новости: ЕСТЬ ГОЛОВА НА ПЛЕЧАХ?
Гость Грэг, в новости: ХАКЕРСКАЯ АТАКА
Пресс-служба, в новости: ХАКЕРСКАЯ АТАКА
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Российский банк отключили от SWIFT
Российский «Темпбанк» отключили от международной системы обмена финансовыми данными SWIFT. Причина отключения в том, что топ-менеджмент кредитной организации оказался в списке антироссийских санкций США.
Newsweek: вне ЕС Польша никому не будет интересна
Присутствие в ЕС — это не только возможность развития, но также гарантия безопасности для Польши.
Выжившего в одесской «бойне» депортировали из России
Фигурант дела о событиях в Одессе 2 мая Владислав Ильницкий, который находился под стражей на Украине, сбежал в Россию, однако был задержан российскими пограничникам в Домодедово, сообщил украинский журналист Артем…