ВСЕ НА ЯРМАРКУ!
14.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 42 | Автор: Наталья Кокорина
В Железногорске 19 августа пройдёт сельскохозяйственная ярмарка
Железногорцев приглашают посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 19 августа с 10.00 до 15.00 на площади «Ракушка».
На ярмарке можно будет приобрести:
- свежее охлажденное мясо (говядину, свинину, баранину);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденную курицу;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукцию пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- соленые и сушеные грибы.
В продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки отечественного производства, деревянные изделия и сувениры.
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