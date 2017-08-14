ОДИН И НЕ ДОМА

Полиция Железногорска нашла мать мальчика, которого обнаружили двое железногорцев в п. Первомайском одного

13 августа в дежурную часть полиции обратились двое местных жителей и сообщили, что в районе магазина «Тасти» по улице Толстого в посёлке Первомайском ими был обнаружен 5- летний ребенок. Рассказать о себе и родителях мальчик не смог, так как он глухонемой, сообщили в МВД.

Информация о том, что найден беспризорный ребенок появилась в социальных сетях. Благодаря этому была найдена мать ребенка, рассказала специалист направления по взаимодействию со СМИ Оксана Забродская.

- Увидев фотографию мальчика в соцсетях, местная жительница позвонила в полицию и сообщила, что узнала в нем соседского ребенка. В ходе проверки полученной информации сотрудники полиции установили местонахождение его матери. 25-летняя женщина пояснила, что накануне отвела сына к своей матери и направилась в гости. Бабушка не уследила за ребенком, и он остался без присмотра. Малыш ушел из дома. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Семья не состояла на учете в ПДН. За ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей на мать составлен административный протокол, ей грозит наказание в виде штрафа. Кроме этого, материалы проверки будут направлены на комиссию по делам несовершеннолетних.

Также в МВД добавили, что бабушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок сейчас находится в больнице. Передавать 5-ти летнего мальчика родителям будут через органы опеки.