ОДИН И НЕ ДОМА
Полиция Железногорска нашла мать мальчика, которого обнаружили двое железногорцев в п. Первомайском одного
13 августа в дежурную часть полиции обратились двое местных жителей и сообщили, что в районе магазина «Тасти» по улице Толстого в посёлке Первомайском ими был обнаружен 5- летний ребенок. Рассказать о себе и родителях мальчик не смог, так как он глухонемой, сообщили в МВД.
Информация о том, что найден беспризорный ребенок появилась в социальных сетях. Благодаря этому была найдена мать ребенка, рассказала специалист направления по взаимодействию со СМИ Оксана Забродская.
Также в МВД добавили, что бабушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок сейчас находится в больнице. Передавать 5-ти летнего мальчика родителям будут через органы опеки.
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