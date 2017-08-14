НОВАЯ ТРОЙКА "ГОНЦОВ"
В компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» начинается производство трёх космических аппаратов «Гонец-М» по новому контракту
Малые спутники персональной связи «Гонец-М» будут изготовлены по заказу Госкорпорации «РОСКОСМОС» по итогам проведённого летом конкурса. Новые аппараты предназначены для поддержания орбитальной группировки многофункциональной системы персональной спутниковой связи «Гонец-Д1М».
Спутники малого класса «Гонец-М» выводятся на низкую круговую орбиту, около 1500 км над Землёй, блоком по три аппарата. Гарантированный срок их активного существования составляет 5 лет. Космические аппараты этой серии обеспечивают организацию связи с регистрацией сообщений в бортовом запоминающем устройстве, хранением и последующей передачей абоненту. В задачи спутников «Гонец-М» также входит телефонная и факсимильная связь в зоне прямой радиовидимости пользователей.
Фото static1.repo.aif.ru.
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