Во время ведения перестрелки с боевиками террористической группировки «Исламское государство»* произошёл «несчастный случай», в результате которого погибли двое солдат США в северном Ираке.США проведёт расследование в отношении Китая. Соответствующее поручение подписал американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщает телеканал CNBS.Российский «Темпбанк» отключили от международной системы обмена финансовыми данными SWIFT. Причина отключения в том, что топ-менеджмент кредитной организации оказался в списке антироссийских санкций США.Присутствие в ЕС — это не только возможность развития, но также гарантия безопасности для Польши.Фигурант дела о событиях в Одессе 2 мая Владислав Ильницкий, который находился под стражей на Украине, сбежал в Россию, однако был задержан российскими пограничникам в Домодедово, сообщил украинский журналист Артем…