ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Поздравление главы ЗАТО г. Железногорск Вадима Медведева и главы администрации ЗАТО г. Железногорск Сергея Пешкова с Днём физкультурника

Уважаемые железногорцы!



12 августа Россия отметит День физкультурника.



Поздравляем вас с этим замечательным праздником!



Железногорцы любят спорт! Одни занимаются им профессионально, добиваясь высоких результатов, становятся гордостью Железногорска, другие с его помощью сохраняют и укрепляют здоровье, совершенствуя свой физический потенциал.



В нашем городе сложились хорошие спортивные традиции. Всё больше железногорцев ведут активный, здоровый образ жизни, занимаются физкультурой. Отдельные слова благодарности тем, для кого спорт является профессиональной сферой деятельности - педагогам, тренерам, спортсменам.



В канун Дня физкультурника примите пожелания крепкого здоровья, спортивного совершенствования, удачных стартов и хорошего настроения!





Глава ЗАТО г. Железногорск

В.В. Медведев



Глава администрации ЗАТО г. Железногорск

С.Е. Пешков