ФИЗКУЛЬТ-УРА!
Поздравление главы ЗАТО г. Железногорск Вадима Медведева и главы администрации ЗАТО г. Железногорск Сергея Пешкова с Днём физкультурника
Уважаемые железногорцы!
12 августа Россия отметит День физкультурника.
Поздравляем вас с этим замечательным праздником!
Железногорцы любят спорт! Одни занимаются им профессионально, добиваясь высоких результатов, становятся гордостью Железногорска, другие с его помощью сохраняют и укрепляют здоровье, совершенствуя свой физический потенциал.
В нашем городе сложились хорошие спортивные традиции. Всё больше железногорцев ведут активный, здоровый образ жизни, занимаются физкультурой. Отдельные слова благодарности тем, для кого спорт является профессиональной сферой деятельности - педагогам, тренерам, спортсменам.
В канун Дня физкультурника примите пожелания крепкого здоровья, спортивного совершенствования, удачных стартов и хорошего настроения!
Глава ЗАТО г. Железногорск
В.В. Медведев
Глава администрации ЗАТО г. Железногорск
С.Е. Пешков
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