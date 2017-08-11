РАДИОПРОГРАММА ОТ 11 АВГУСТА
11.08.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 27 | Автор: Сергей Скляров
• Долгострой на Ленинградском 18Г
• Программа Дня физкультурника
• Водитель маршрутки уснул за рулём
• "Добрый Железногорск"
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Роспотребнадзор признал условия в районе залива Анталья небезопасными для туристов и согласовал это решение с МИД России. Об этом сообщает источник «Интерфакса».
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Условных нарушителей воздушной границы уничтожили расчеты модернизированных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 на западных границах России.
«Лопату в зубы»: Лукашенко пообещал победить тунеядство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обещает, что после выхода обновленного декрета о тунеядцах местным органам власти будут даны самые широкие полномочия для выявления каждого безработного.
В Москве разгромили два парковочных комплекса
Столичная полиция разыскивает неизвестных, устроивших погромы на парковочных комплексах в центре города. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Фото: Проклятье августа
Август считается одним из самых тяжелых месяцев для России. Так, именно в августе 1991 года произошел путч, который, по мнению многих политиков, чуть не привел к гражданской войне, в августе…