ПОГОДА ЖАРИТ
11.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 27 | Автор: Наталья Кокорина
Среднесибирское УГМС предупреждает о сильной жаре, ливнях и граде
Согласно метеорологических данных днем 12 августа в центральных и южных районах Красноярского края ожидается сильная жара, температура воздуха 25-30°, местами до 35°.
Возможны сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный град, шквалистые усиления ветра 15-20м/с, местами до 25м/с.
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