КУБОК ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО
Железногорск занял почётное третье место в рейтинге развития физической культуры и спорта за 2016 год
Чествование прошло 10 августа в Красноярске в концертном зале «Гранд Холл Сибирь», где состоялось торжественное мероприятие, посвященное Всероссийскому дню физкультурника. Работников отрасли физической культуры и спорта края с профессиональным праздником поздравил Губернатор края Виктор Толоконский.
Железногорскую делегацию возглавил Глава ЗАТО Вадим Медведев. По итогам 2016 года нашему ЗАТО было присуждено третье место в рейтинге городских округов по организации физической культуры и спорта. Второе место занял Зеленогорск, первое – Ачинск. Победный кубок вручил Железногорску министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев.
Железногорск в очередной раз подтвердил звание спортивного города, в тройке лидеров региона ЗАТО уже не первый год.
По информации: admk26.ru
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