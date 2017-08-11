УСНУЛ ЗА РУЛЕМ
Железногорская маршрутка попала в ДТП
Происшествие произошло вечером 8 августа на 16 км трассы Красноярск-Железногорск. По информации ОГИБДД «Березовский» в районе Бархатово произошло ДТП с участием трех транспортных средств: автобуса ПАЗ из Сосновоборска, легкового автомобиля и маршрутки «Мерседес-Benz» из Железногорска. Пострадали 4 пассажира — трое из маршрутки и водитель легкового автомобиля. У всех ушибы легкой степени. Виновником столкновения оказался водитель железногорской маршрутки фирмы «Агропром». Приехавшие на место ДТП инспекторы ОГИБДД «Березовский» зафиксировали нарушение режима сна и отдыха шофера, сообщает инспектор по пропаганде березовского ОГИБДД Алена Батуро.
Владелец фирмы «Агропром» Александр Юрьев по телефону все отрицал, назвав все это слухами и происками недоброжелателей.
Напомним, что перевозчик «Агропром» зашел на рынок Железногорска больше года назад незаконно. В течение этого времени администрация пыталась выдворить «Агропром» из города, но перевозчик продолжает работать, причем без билетов. Это значит, что он не несет ответственность за жизнь и здоровье пассажиров. По данному ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.
Фото busphoto.ru
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