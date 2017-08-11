ВСЕ НА ПРАЗДНИК!
Спортивно - массовые мероприятия, посвященные "Дню физкультурника-2017"
|
№
|
стадион «Труд»
|
Дата и время
|
1.
|
Турнир по теннису
|
12-13 августа
с 10.00 до 18.00
|
2.
|
Турнир по футболу 8х8 среди подразделений ФЯО ФГУП «ГХК»
|
12 августа
10.00
|
3.
|
Турнир по стритболу «Оранжевый мяч»
|
12 августа
10.00
|
4.
|
«Единый день ВФСК ГТО в атомной отрасли»
|
12 августа
10.00
|
5.
|
Спартакиада спортивных клубов по месту жительства по выполнению нормативов ВФСК «ГТО»
|
12 августа
12.00
|
6.
|
Семейные старты среди работников подразделений ФГУП «Спецстрой №9» и членов их семей
|
12 августа
10.30
|
7.
|
Чемпионат города по футболу 8х8
|
12-13 августа
с 13.00 до 16.00
|
8.
|
Чемпионат Красноярского края по футболу
«Спартак» - «Рассвет-Реставрация» г.Красноярск
|
12 августа
19.00
|
ВСБ «Волна»
|
9.
|
Городские соревнования по парусному спорту
|
12-13 августа
12.00
|
Спорткомплекс «Октябрь»
|
11.
|
Оздоровительная зарядка, поздравление Главы ЗАТО Железногорск
|
12 августа
09.30
|
12.
|
Турнир по настольному теннису
|
10.30
|
13.
|
Турнир по городошному спорту
|
10.30
|
14.
|
Соревнования по дартсу
|
10.30
|
15.
|
Турнир по гиревому спорту
|
10.30
|
Волейбольная площадка «Атомспецтранс»
|
16.
|
Турнир по пляжному волейболу среди мужских и женских команд
|
11.00
|
17.
|
Турнир по «японскому мини-волейболу» среди детских и семейных команд
|
11.00
|
п. Подгорный, СКК «Факел»
|
Соревнования, посвященные «Дню Физкультурника»:
- оздоровительная зарядка;
- открытые соревнования по волейболу среди женских команд;
- открытые соревнования по волейболу среди мужских команд;
- открытый турнир по баскетболу /3x3/
- уличный баскетбол;
- матчевая встреча по футболу «Торпедо» г.Сосновоборск – «Факел» п.Подгорный
- открытые соревнования по настольному теннису;
- открытый турнир дворовых команд по футболу /5+1/
|
12 августа
10.00
11.00
13.00
16.00
17.00
18.30
13 августа
10.00
12.30
Фото Prazdnik-land.ru
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