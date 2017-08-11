ВСЕ НА ПРАЗДНИК!

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11.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 11 | Автор: Наталья Кокорина

 Спортивно - массовые мероприятия, посвященные "Дню физкультурника-2017"

стадион «Труд»

Дата и время

1.

Турнир по теннису

12-13 августа

с 10.00 до 18.00

2.

Турнир по футболу 8х8 среди подразделений ФЯО ФГУП «ГХК»

12 августа

10.00

3.

Турнир по стритболу «Оранжевый мяч»

12 августа

10.00

4.

«Единый день ВФСК ГТО в атомной отрасли»

12 августа

10.00

5.

Спартакиада спортивных клубов по месту жительства по выполнению нормативов ВФСК «ГТО»

12 августа

12.00

6.

Семейные старты среди работников подразделений ФГУП «Спецстрой №9» и членов их семей

12 августа

10.30

7.

Чемпионат города по футболу 8х8

 

12-13 августа

с 13.00 до 16.00

8.

Чемпионат Красноярского края по футболу

«Спартак» - «Рассвет-Реставрация» г.Красноярск

12 августа

19.00

ВСБ «Волна»

9.

Городские соревнования по парусному спорту

12-13 августа

12.00

Спорткомплекс «Октябрь»

11.

Оздоровительная зарядка, поздравление Главы ЗАТО Железногорск

12 августа

09.30

12.

Турнир по настольному теннису

10.30

13.

Турнир по городошному спорту

10.30

14.

Соревнования по дартсу

10.30

15.

Турнир по гиревому спорту

10.30

Волейбольная площадка «Атомспецтранс»

16.

Турнир по пляжному волейболу среди мужских и женских команд

11.00

17.

Турнир по «японскому мини-волейболу» среди детских и семейных команд

11.00

 

п. Подгорный, СКК «Факел»

Соревнования, посвященные «Дню Физкультурника»:

 - оздоровительная зарядка;

- открытые соревнования по волейболу среди женских команд;

- открытые соревнования по волейболу среди мужских команд;

 - открытый турнир по баскетболу /3x3/

 - уличный баскетбол;

 - матчевая встреча по футболу «Торпедо» г.Сосновоборск – «Факел» п.Подгорный

 

 - открытые соревнования по настольному теннису;

 - открытый турнир дворовых команд по футболу /5+1/

12 августа

 

10.00

11.00

 

13.00

 

16.00

17.00

18.30

13 августа

10.00

 

12.30

Фото Prazdnik-land.ru



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