ВСЕ НА ПРАЗДНИК!

Законопроект, предусматривающий обязательную фото— и видеофиксацию технического осмотра автомобиля, разрабатывают в Минэкономразвития.Северная Корея готова выпустить по американской базе на Гуаме четыре баллистических ракеты. План их запуска Пхеньян обещает доработать до середины августа.Президент США Дональд Трамп благодарен российскому лидеру Владимиру Путину за сокращение числа американских дипломатов в России.Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, Россия постоянно «троллит» США, поскольку это является намеренной политикой.Министерство транспорта России официально подтвердило установление зоны ограничения полетов над строящимся мостом через Керченский пролив, передают «Известия».