ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА КАДРОМ?

Железногорские события, о которых еще не писали на этой неделе

Железногорск стареет. На сегодня в городе и поселках ЗАТО проживают 30072 пенсионера. Из них 11722 работающих, которые получили прибавку к пенсии с 1 августа 2017 года от 1 до 3 баллов. Один пенсионный бал равен 74,27 рубля.

В загородных лагерях Железногорска на 4 смене отдохнут 708 человек.

В железногорском УКСе не разыграны несколько лотов на капремонт. Нет заявок от подрядных организаций. Подрядчики считают, что это невыгодное дело.