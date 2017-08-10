ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА КАДРОМ?
10.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 51 | Автор: Татьяна Фирсова
Железногорские события, о которых еще не писали на этой неделе
Железногорск стареет. На сегодня в городе и поселках ЗАТО проживают 30072 пенсионера. Из них 11722 работающих, которые получили прибавку к пенсии с 1 августа 2017 года от 1 до 3 баллов. Один пенсионный бал равен 74,27 рубля.
В загородных лагерях Железногорска на 4 смене отдохнут 708 человек.
В железногорском УКСе не разыграны несколько лотов на капремонт. Нет заявок от подрядных организаций. Подрядчики считают, что это невыгодное дело.
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В Крыму снижают цены на продукты
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. В крымских курортных городах снизили цены на сельхозпродукцию, сообщил вице-премьер крымского правительства Юрий Гоцанюк.
В Абхазии захватили в заложники двух россиян
В Абхазии местные жители взяли в заложники двух россиян и требуют выкуп в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в своём аккаунте в Twitter.
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