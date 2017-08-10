Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА КАДРОМ?

ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА КАДРОМ?
10.08.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорские события, о которых еще не писали на этой неделе
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЙКИН

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЙКИН
10.08.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 14 августа
НА ВСЕХ ПАРУСАХ

НА ВСЕХ ПАРУСАХ
10.08.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
С двумя кубками вернулись железногорские яхтсмены с Межрегиональной Сибирской
ДОЛГОСТРОЮ ПОМОГУТ

ДОЛГОСТРОЮ ПОМОГУТ
10.08.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорский долгострой на Ленинградском,18Г посетил замминистра
БЫСТРЫЙ РОЗЫСК

БЫСТРЫЙ РОЗЫСК
10.08.17 | Главные темы / Cобытия
Заплутавших любителей шишек нашли

ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА КАДРОМ?

10.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 51 | Автор: Татьяна Фирсова

Железногорские события, о которых еще не писали на этой неделе

Железногорск стареет. На сегодня в городе и поселках ЗАТО проживают 30072 пенсионера. Из них 11722 работающих, которые получили прибавку к пенсии с 1 августа 2017 года от 1 до 3 баллов. Один пенсионный бал равен 74,27 рубля.

В загородных лагерях Железногорска на 4 смене отдохнут 708 человек.

В железногорском УКСе не разыграны несколько лотов на капремонт. Нет заявок от подрядных организаций. Подрядчики считают, что это невыгодное дело.



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
КЛЕЩИ СНОВА В ДЕЛЕ

КЛЕЩИ СНОВА В ДЕЛЕ
8 июня 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В загородных лагерях "Факел" и "Вирго" дети пострадали от клещей
К ЛЕТУ ПОЧТИ ГОТОВЫ

К ЛЕТУ ПОЧТИ ГОТОВЫ
13 апреля 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В оздоровительную кампанию – 2017 в загородных лагерях отдохнут 5 000 юных железногорцев
БЕСПЛАТНО - НЕ ДЛЯ ВСЕХ!

БЕСПЛАТНО - НЕ ДЛЯ ВСЕХ!
2 февраля 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В железногорских загородных лагерях бесплатно отдохнут 722  ребенка
ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
25 января 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Пенсии неработающих железногорцев увеличатся в среднем на 784 рубля

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Гость Грэг, в новости: ХАКЕРСКАЯ АТАКА
Пресс-служба, в новости: ХАКЕРСКАЯ АТАКА
Гость Грэг, в новости: ДОРОЖКЕ БЫТЬ!
Гость Грэг, в новости: ДОРОЖКЕ БЫТЬ!
горожанин, в новости: НОВЫЙ НАЗНАЧЕНЕЦ
горожанин, в новости: НОВЫЙ НАЗНАЧЕНЕЦ
Железка, в новости: ОТМЕТИЛИ МАССОВОЙ ДРАКОЙ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Главные события четверга
Украина назвала дату «ухода» России из Донбасса В интервью «5 каналу» заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак рассказал, когда ситуация в Донбассе изменится.

В Крыму снижают цены на продукты
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. В крымских курортных городах снизили цены на сельхозпродукцию, сообщил вице-премьер крымского правительства Юрий Гоцанюк.

В Абхазии захватили в заложники двух россиян
В Абхазии местные жители взяли в заложники двух россиян и требуют выкуп в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в своём аккаунте в Twitter.

«Без виз!»: Цыгане пытались прорваться из Украины в Польшу
Во Львовской области цыгане пытались пройти украинско-польскую границу без каких-либо документов, выкрикивая «без виз», сообщил сотрудник украинской полиции Игорь Зинкевич.

Американский штурмовик получил повреждения под Таллином
Американский штурмовик А-10 получил легкие повреждения при посадке на шоссе Ягала-Кяравете под Таллином. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает Генеральный штаб Сил обороны Эстонии, передает Delfi.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОТМЕТИЛИ МАССОВОЙ ДРАКОЙ ЭХО ЛИХИХ 90-Х ПРОГУЛКИ С ОНКОЛОГОМ МНОГО ДЕНЕГ НЕ БЫВАЕТ! ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 31 ИЮЛЯ ВЕРА В ПУТЬ ЗОВЕТ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Август 2017 (65)
Июль 2017 (176)
Июнь 2017 (178)
Май 2017 (158)
Апрель 2017 (171)
Март 2017 (167)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.