В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЙКИН

Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 14 августа

Какие вопросы решает совет по вопросам ЖКХ при главе ЗАТО? Что думают депутаты горсовета о перерасчете за воду? Насколько необходим Железногорску единый расчётно-кассовый центр за услуги ЖКХ? Кому доверить капремонт домов?

Об этом будем говорить с директором ООО «СМРП ГХК», депутатом Горсовета Алексеем Сергейкиным.

Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 14 августа, в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС. Начало в 12.30.

Для пользователей интернета – онлайн-трансляция на сайте «Свежее телевидение» в это же время.

Ждем ваших вопросов по телефону - 766-200. Повтор программы смотрите на канале «Мир-24» в 20.20.



