В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЙКИН
10.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 29 | Автор: Татьяна Зимина
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 14 августа
Какие вопросы решает совет по вопросам ЖКХ при главе ЗАТО? Что думают депутаты горсовета о перерасчете за воду? Насколько необходим Железногорску единый расчётно-кассовый центр за услуги ЖКХ? Кому доверить капремонт домов?
Об этом будем говорить с директором ООО «СМРП ГХК», депутатом Горсовета Алексеем Сергейкиным.
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 14 августа, в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС. Начало в 12.30.
Для пользователей интернета – онлайн-трансляция на сайте «Свежее телевидение» в это же время.
Ждем ваших вопросов по телефону - 766-200. Повтор программы смотрите на канале «Мир-24» в 20.20.
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В Крыму снижают цены на продукты
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. В крымских курортных городах снизили цены на сельхозпродукцию, сообщил вице-премьер крымского правительства Юрий Гоцанюк.
В Абхазии захватили в заложники двух россиян
В Абхазии местные жители взяли в заложники двух россиян и требуют выкуп в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в своём аккаунте в Twitter.
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