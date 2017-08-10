ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 10 АВГУСТА

Украина назвала дату «ухода» России из Донбасса В интервью «5 каналу» заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак рассказал, когда ситуация в Донбассе изменится.СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. В крымских курортных городах снизили цены на сельхозпродукцию, сообщил вице-премьер крымского правительства Юрий Гоцанюк.В Абхазии местные жители взяли в заложники двух россиян и требуют выкуп в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в своём аккаунте в Twitter.Во Львовской области цыгане пытались пройти украинско-польскую границу без каких-либо документов, выкрикивая «без виз», сообщил сотрудник украинской полиции Игорь Зинкевич.Американский штурмовик А-10 получил легкие повреждения при посадке на шоссе Ягала-Кяравете под Таллином. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает Генеральный штаб Сил обороны Эстонии, передает Delfi.