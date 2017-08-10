НА ВСЕХ ПАРУСАХ!

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10.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 53 | Автор: Галина Процкая

С двумя кубками вернулись железногорские яхтсмены с Межрегиональной Сибирской Парусной регаты

С 3 по 7 августа в Новосибирске проходила Межрегиональная парусная регата. За Кубок Сибири по парусному спорту боролись 107 яхт из девяти городов Красноярского края, Ростовской, Иркутской, Омской, Томской областей, Новосибирска и Бердска.


Железногорские спортсмены успешно выступили на соревнованиях, завоевав два Кубка Сибири, сообщает муниципальный портал.

Результаты железногорской парусной школы:
В классе «Кадет»:
1 место – Алексей Кузнецов, Никита Чанчиков,
3 место – Михаил Солдатов, Ярослав Чанчиков.
В классе «Луч»:
3 место – Вячеслав Чиндин.
В классе «Летучий голландец»
1 место – Сергей Сомов, Никита Сомов,
2 место – Валерий Шевченко, Виктор Барцев,
3 место – Никита Ланский, Вадим Кочетов.
В классе «Торнадо»:
4 место – Виктор Коскин, Максим Лопатин.



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