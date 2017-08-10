НА ВСЕХ ПАРУСАХ

С двумя кубками вернулись железногорские яхтсмены с Межрегиональной Сибирской Парусной регаты



С 3 по 7 августа в Новосибирске проходила Межрегиональная парусная регата. За Кубок Сибири по парусному спорту боролись 107 яхт из девяти городов Красноярского края, Ростовской, Иркутской, Омской, Томской областей, Новосибирска и Бердска.



Железногорские спортсмены успешно выступили на соревнованиях, завоевав два Кубка Сибири, сообщает муниципальный портал.

Результаты железногорской парусной школы:

В классе «Кадет»:

1 место – Алексей Кузнецов, Никита Чанчиков,

3 место – Михаил Солдатов, Ярослав Чанчиков.

В классе «Луч»:

3 место – Вячеслав Чиндин.

В классе «Летучий голландец»

1 место – Сергей Сомов, Никита Сомов,

2 место – Валерий Шевченко, Виктор Барцев,

3 место – Никита Ланский, Вадим Кочетов.

В классе «Торнадо»:

4 место – Виктор Коскин, Максим Лопатин.