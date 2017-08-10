БЫСТРЫЙ РОЗЫСК
Заплутавших любителей шишек нашли
Железногорские полицейские нашли заблудившихся в лесу мужчин, которые отправились за шишками в лес.
Молодых людей 1990 и 1992 г.р. разыскали в течении нескольких часов. О том, что молодые люди не выходят на связь сообщили родные в Единую диспетчерскую службу.
Незамедлительно были сформированы и направлены на место происшествия две поисковые группы из сотрудников уголовного розыска, спасателей и волонтеров. Шишкоискателей обнаружили в 15 км от места предполагаемого входа в лес. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Полицейские призывают горожан проявлять максимальную бдительность при походах в лес и соблюдать элементарные меры предосторожности, а также не оставаться равнодушным к чужой беде и по возможности подключаться к поискам пропавших людей.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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