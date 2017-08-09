НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 9 АВГУСТА
10.08.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 13 | Автор: Сергей Скляров
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Посольство РФ в США ответило на слова Госдепа о дипломатах
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Саакашвили: Россия собирается аннексировать Беларусь
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили высказал мнение, что Россия собирается захватить Белоруссию. Якобы операция начнется во время проведения совместных военных учений «Запад».
Назван рубеж, за который курс рубля вряд ли выйдет
В среду все основные мировые биржи отреагировали на обмен угрозами применения военной силы между Пхеньяном и Вашингтоном заметным снижением котировок по большинству эмитентов.
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В госдепартаменте США считают, что ряд сотрудников американского посольства в Гаване подверглись «акустической атаке» с использованием специальных приборов, сообщает в среду телекомпания…