НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 9 АВГУСТА

Представитель министерства обороны США объяснил, что наблюдатели в рамках Договора по открытому небу могут попросить права на полет в любом месте и почти всегда…России не пришлось бы сокращать число американских дипломатов, если бы ранее не было действий со стороны Вашингтона, сообщает в четверг пресс-служба посольства РФ в…Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили высказал мнение, что Россия собирается захватить Белоруссию. Якобы операция начнется во время проведения совместных военных учений «Запад».В среду все основные мировые биржи отреагировали на обмен угрозами применения военной силы между Пхеньяном и Вашингтоном заметным снижением котировок по большинству эмитентов.В госдепартаменте США считают, что ряд сотрудников американского посольства в Гаване подверглись «акустической атаке» с использованием специальных приборов, сообщает в среду телекомпания…