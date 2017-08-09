ХАКЕРСКАЯ АТАКА

Через компьютер в Железногорске хакеры взломали программное обеспечение Почты России

Хакерская атака и взлом программного обеспечения Почты России произошли 8 августа через включенный компьютер в железногорском почтовом отделении на пр. Курчатова, 45.

Об этом рассказал сегодня заместитель начальника полиции МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск, начальник полиции Евгений Шурпик.

В результате взлома со счета Почты России было списано 700 тысяч рублей. Вернуть удалось более 500 тысяч.

Путем внедрения вируса в программное обеспечение была совершена попытка хищения свыше 700 тысяч рублей. Деньги были перечислены на счета Почта Банка и Росбанка. Перевод денежных средств в Росбанк в размере более 500 тысяч рублей удалось приостановить, они будут возвращены. Но 150 тысяч ушли. Сейчас компьютер из почтового отделения на пр. Курчатова, 45 изъят, проводится его исследование. По предварительной информации уже известно, что использовались IP-адреса, которые зарегистрированы во Франции, Германии, Испании.

По словам Евгения Шурпика, сотрудники почтового отделения остались после работы, возможно, чтобы подвести финансовые итоги и примерно в 20, 30 через включенный компьютер в Железногорске произошел взлом программного обеспечения Почты России. Если бы хакерская атака произошла днем, то сотрудники обнаружили перевод денег очень быстро. Вечером включенный компьютер какое-то время оставался без присмотра. Это позволило взломать программное обеспечение Почты России. За последнее время на территории Красноярского края хакерских атак не было. Версия, что кто-то из сотрудников железногорского почтового отделения был связан с хакерами отрабатывается тоже.

Все эти обстоятельства мы и выясняем. Выводы пока делать рано. Вообще это сложное преступление, которое очень тяжело раскрывается, поэтому результаты будут позже, говорит Евгений Шурпик..

Фото: Obzor.lt