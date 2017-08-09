НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 8 АВГУСТА

Режиссёр «Матильды» Алексей Учитель ответил главе Чечни Рамзану Кадырову на просьбу запретить фильм к показу. Режиссер предложил чеченскому политику «не писать писем», а сначала посмотреть фильм самому.МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Андрей Резников скончался в среду в Москве после продолжительной болезни, сообщила пресс-служба Минкавказа.Разрушения крыла Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский, свидетельствуют о взрыве. Об этом сообщает Wiadomo?ci со ссылкой на польскую комиссию, которая занимается расследованием обстоятельств авиакатастрофы.Уход Андрея Малахова и Александра Олешко с «Первого канала» вызвал переполох в СМИ.На календаре среда, а вы уже утомились от рабочей суеты? Предлагаем вам отгадать несколько загадок и активизировать работу мозга. Удачи!