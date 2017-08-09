НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 8 АВГУСТА
09.08.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 50 | Автор: Сергей Скляров
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Жека, в новости: ГОТОВЬ ЕЛИ ЛЕТОМ!
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Скончался замминистра РФ по делам Северного Кавказа
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Андрей Резников скончался в среду в Москве после продолжительной болезни, сообщила пресс-служба Минкавказа.
На самолете Качиньского найдены следы взрыва
Разрушения крыла Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский, свидетельствуют о взрыве. Об этом сообщает Wiadomo?ci со ссылкой на польскую комиссию, которая занимается расследованием обстоятельств авиакатастрофы.
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Уход Андрея Малахова и Александра Олешко с «Первого канала» вызвал переполох в СМИ.
Тест: Загадки с подвохом
На календаре среда, а вы уже утомились от рабочей суеты? Предлагаем вам отгадать несколько загадок и активизировать работу мозга. Удачи!