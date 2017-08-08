В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ВЛАДИМИР ФОЛЬЦ

Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 10 августа

Можно ли развивать физкультуру и спорт в условиях финансовых ограничений? Создана ли в Железногорске база для подготовки будущих чемпионов? Как развивается на территории ЗАТО адаптивный спорт? Каков вклад в развитие физкультуры и спорта градообразующего предприятия ГХК? Об этом и многом другом поговорим с депутатом, экспертом социального отдела ГХК, председателем спортивного совета предприятия Владимиром Фольцем.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в четверг, 10 августа в 12.30. По городскому радио программа прозвучит в записи в 13,20.



Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Вопросы по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.