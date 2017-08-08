РАДИОПРОГРАММА ОТ 8 АВГУСТА

Мария Захарова заявила о «прорыве в сфере фейк-ньюс» (фальшивых новостей — прим. Рамблер). Своё заявление официальный представитель министерства иностранных дел России сделала в своём аккаунте в Facebook.Первый канал покидает Александр Олешко, который вел шоу «Минута славы» и «Точь-в-точь». Об этом сообщает dni.ru. Предположительно, Олешко будет работать на НТВ — его пригласили вести проект «Ты супер!МИД Грузии осудил визит российского лидера Владимира Путина в Абхазию. Об этом говорится в опубликованном заявлении ведомства.Роспотребнадзор усилил контроль — из-за сообщений о вирусе Коксаки на турецких курортах. В Союзе туриндустрии заявили, что пошли первые отказы от путевок.Экс-депутат украинского парламента Ирина Бережная незадолго до гибели в автомобильной катастрофе подала заявление на нелегальную деятельность сайта «Миротворец». ДТП могло быть инсценировано.