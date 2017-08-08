РАДИОПРОГРАММА ОТ 8 АВГУСТА
08.08.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 32 | Автор: Сергей Скляров
• Медицина крепнет
• Нары для Бойко
• Дорожная укладка
• Капкан мошенников
• Аркуша - мастер спорта
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11 апреля 2014 | Раздел: СпортПервая медаль Железногорска по спортивной гимнастике среди юниорок На прошедшем с 31.03-06.04 в г.Пензе Первенстве России по спортивной гимнастике, воспитанница ДЮСШ «Юность» Аркуша Алена впервые в истории г.Железногорска завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях. В финале Алена впервые удачно выполнила акробатический элемент «винт-заднее», который начала осваивать незадолго до соревнований. В программу вольных упражнений прыжок был включен непосредственно в течение самих соревнований. Благодаря прыжку «винт-заднее» Алена набрала сумму 12,867 балла и сумела шагнуть на пьедестал. В командном Первенстве сборная команда Сибирского федерального округа заняла 5 место. Фото с сайта федерации спортивной гимнастики и из личного архива тренера Аркуша Е.Ю.
14 февраля 2014 | Раздел: Спорт••• Железногорская гимнастка Алена Аркуша стала пятикратной чемпионкой края
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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Еще один ведущий покидает Первый канал
Первый канал покидает Александр Олешко, который вел шоу «Минута славы» и «Точь-в-точь». Об этом сообщает dni.ru. Предположительно, Олешко будет работать на НТВ — его пригласили вести проект «Ты супер!
Грузия осудила визит Путина в Абхазию
МИД Грузии осудил визит российского лидера Владимира Путина в Абхазию. Об этом говорится в опубликованном заявлении ведомства.
Вирус Коксаки попал в Россию
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Экс-депутат украинского парламента Ирина Бережная незадолго до гибели в автомобильной катастрофе подала заявление на нелегальную деятельность сайта «Миротворец». ДТП могло быть инсценировано.