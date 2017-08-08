АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

"Активное долголетие" жителей региона - приоритетный проект Правительства Красноярского края

Первый заместитель министра социальной политики Красноярского края Наталья Колягина предложила проект «Активное долголетие». Её инициатива предполагает три основных направления: сохранение и укрепление здоровья граждан старшего поколения, вовлечение их в общественную, трудовую и творческую деятельность, развитие социального партнерства, в том числе вовлечение молодежных организаций по оказанию помощи пожилым людям.

Проект рассчитан до 2020 года. Его бюджет составляет практически 700 млн рублей. Планируется, что средняя продолжительность жизни с его помощью увеличится до 76 лет. Члены Совета при Губернаторе Красноярского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам включили инициативу «Активное долголетие» в перечень отраслевых приоритетных проектов и поручили рабочей группе под руководством Натальи Колягиной подготовить паспорт и план мероприятий.

Источник: Медиа-портал “Столица 24”