ВАСЯ, ПОРА ДОМОЙ!

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08.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 41 | Автор: Галина Процкая

Инспекторы по делам несовершеннолетних напоминают о «комендантском часе» для детей, не достигших возраста 16 лет

В соответствии с законом Красноярского края с 1 мая по 30 сентября подросткам запрещено находиться в общественных местах с 23.00 часов до 6.00 часов утра без сопровождения родителей или законных представителей.

Напомним, к запретным местам относятся улицы, стадионы, парки, скверы, территории образовательных и спортивных учреждений, транспорт общего пользования, интернет-клубы, зоны отдыха и пляжи.

В случае обнаружения ребенка в ночное время без сопровождения родителей или законных представителей сотрудники полиции устанавливают его личность, адрес проживания, информируют о данном факте родителей и комиссию по делам несовершеннолетних, которая в свою очередь рассматривает вопрос о привлечении родителей либо опекунов к административной ответственности.

Отметим, что с начала года сотрудниками полиции во время проведения профилактических рейдов и обеспечения правопорядка выявлено 17 детей, нарушивших «комендантское время». Юные правонарушители возвращены в семьи, с ними и родителями проведена профилактическая работа.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск

Рисунок: fedpress.ru



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