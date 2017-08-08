ВАСЯ, ПОРА ДОМОЙ!
Инспекторы по делам несовершеннолетних напоминают о «комендантском часе» для детей, не достигших возраста 16 лет
В соответствии с законом Красноярского края с 1 мая по 30 сентября подросткам запрещено находиться в общественных местах с 23.00 часов до 6.00 часов утра без сопровождения родителей или законных представителей.
Напомним, к запретным местам относятся улицы, стадионы, парки, скверы, территории образовательных и спортивных учреждений, транспорт общего пользования, интернет-клубы, зоны отдыха и пляжи.
В случае обнаружения ребенка в ночное время без сопровождения родителей или законных представителей сотрудники полиции устанавливают его личность, адрес проживания, информируют о данном факте родителей и комиссию по делам несовершеннолетних, которая в свою очередь рассматривает вопрос о привлечении родителей либо опекунов к административной ответственности.
Отметим, что с начала года сотрудниками полиции во время проведения профилактических рейдов и обеспечения правопорядка выявлено 17 детей, нарушивших «комендантское время». Юные правонарушители возвращены в семьи, с ними и родителями проведена профилактическая работа.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
Рисунок: fedpress.ru
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