ВАСЯ, ПОРА ДОМОЙ!

Инспекторы по делам несовершеннолетних напоминают о «комендантском часе» для детей, не достигших возраста 16 лет



В соответствии с законом Красноярского края с 1 мая по 30 сентября подросткам запрещено находиться в общественных местах с 23.00 часов до 6.00 часов утра без сопровождения родителей или законных представителей.



Напомним, к запретным местам относятся улицы, стадионы, парки, скверы, территории образовательных и спортивных учреждений, транспорт общего пользования, интернет-клубы, зоны отдыха и пляжи.



В случае обнаружения ребенка в ночное время без сопровождения родителей или законных представителей сотрудники полиции устанавливают его личность, адрес проживания, информируют о данном факте родителей и комиссию по делам несовершеннолетних, которая в свою очередь рассматривает вопрос о привлечении родителей либо опекунов к административной ответственности.



Отметим, что с начала года сотрудниками полиции во время проведения профилактических рейдов и обеспечения правопорядка выявлено 17 детей, нарушивших «комендантское время». Юные правонарушители возвращены в семьи, с ними и родителями проведена профилактическая работа.



По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск

Рисунок: fedpress.ru