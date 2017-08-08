В КОЛОНИЮ НА ТРИ ГОДА

Бывшего главного инженера Сибирского главка Спецстроя Виктора Бойко отправили в колонию

В Красноярском крае суд приговорил к трем годам колонии бывшего главного инженера Сибирского главка Спецстроя РФ Виктора Бойко, признав его виновным в злоупотреблении полномочиями и нанесении Минобороны РФ ущерба в размере 500 млн руб.

По версии следствия, господин Бойко приказал перечислить подрядчику бюджетные средства за работы по строительству объектов военного городка, которые фактически выполнены не были. Кроме свободы суд лишил господина Бойко ордена «Знак Почета» и звания «Заслуженный строитель России». Адвокат бывшего главного инженера заявил, что его клиент признал вину и рассчитывал на условный срок.



Суд закрытого города Железногорска рассмотрел дело бывшего главного инженера Сибирского главка Спецстроя (ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России») Виктора Бойко. Оно было возбуждено полтора года назад по материалам сотрудников военной контрразведки. Их заинтересовал договор субподряда, заключенный весной 2014 года ФГУПом и московским ООО «Геостар» на строительство в поселке Шилово под Новосибирском объектов военного городка — казарм, столовой, спорткомплекса, культурно-досугового центра. Заказчиком выступало Минобороны. По версии следствия, господин Бойко отдал незаконные распоряжения о перечислении ООО «Геостар» нескольких авансовых платежей на 500 млн руб., не требуя отчета об их расходовании. В деле указывается, что компания-субподрядчик потратила средства не по назначению, а обязательства по контракту не выполнила.



Военный следственный отдел СКР по Новосибирскому гарнизону возбудил в отношении Виктора Бойко дело о злоупотреблении полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Для погашения ущерба правоохранители добились в суде ареста Lexus RX270 подозреваемого. Самого господина Бойко отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В подтверждение того, что он не намерен скрываться, подследственный сдал в УФМС свой загранпаспорт.



Виктор Бойко полностью признал вину. Ознакомившись с материалами дела, он заявил ходатайство о его рассмотрении в особом, упрощенном порядке — без исследования доказательств и их оценки, а также без допроса свидетелей. В этом случае он мог рассчитывать на наказание, которое не будет превышать две трети от максимально возможного за это преступление (верхний предел по ч. 2 ст. 201УК составляет десять лет).



В середине июля 2017 года дело поступило в суд. Представитель военной прокуратуры потребовал назначить господину Бойко шесть лет лишения свободы. Адвокат же просил суд применить ст. 73 УК РФ (условное осуждение) и назначить его подзащитному наказание, не связанное с лишением свободы. На заключительное судебное заседание Виктор Бойко пришел без вещей, запретив родственникам присутствовать при оглашении приговора. Председательствующая на процессе Светлана Антропова назначила ему три года лишения свободы. Из зала заседаний инженера вывели закованным в наручники.



Суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск Минобороны к обвиняемому на сумму 500 млн руб. «Все-таки ни копейки Виктор Бойко не взял и пострадал за свою доверчивость»,— сказал после оглашения приговора “Ъ” адвокат осужденного Юрий Коровко. Им уже подготовлена апелляционная жалоба в Красноярский краевой суд, в которой защитник ходатайствует о смягчении наказания.



Адвокат Юрий Коровко также заявил, что подписать контракт с «Геостар» его клиенту посоветовали в Спецстрое России. Якобы фирма зарекомендовала себя с самой лучшей стороны и ей можно доверять. Сейчас, по словам адвоката, в отношении должностных лиц фирмы полицией Москвы расследуется дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).



автор Константин Воронов, Новосибирск

kommersant.ru