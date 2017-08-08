РАЗЫСКИВАЕТСЯ ПУДЕЛЬ!
«Я умираю от отчаяния»: в Красноярске сбежал из поезда и пропал лучший пудель России
Жительница Железногорска Наталья Корсюкова просит помочь ей найти своего питомца — пуделя по кличке Болтик, который был признан лучшим карликовым пуделем России 2016 года.
Собаку она потеряла вечером 6 августа на красноярском железнодорожном вокзале. Как рассказала Newslab.ru хозяйка пуделя, она отправила его на поезде в Москву на вязку. Собаку владелица доверила проверенной проводнице, оплатив ей эту услугу. Но та якобы поставила клетку с пуделем в проходе, а сама начала заниматься своими делами. В итоге пес вырвался и убежал. Он некоторое время метался по вокзалу, а затем его подобрали какие-то люди, которые провожали на поезд друзей или родственников.
Фото: Facebook Натальи Корсюковой
Источник Newslab.ru
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