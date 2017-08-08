РАЗЫСКИВАЕТСЯ ПУДЕЛЬ!

«Я умираю от отчаяния»: в Красноярске сбежал из поезда и пропал лучший пудель России

Жительница Железногорска Наталья Корсюкова просит помочь ей найти своего питомца — пуделя по кличке Болтик, который был признан лучшим карликовым пуделем России 2016 года.

Собаку она потеряла вечером 6 августа на красноярском железнодорожном вокзале. Как рассказала Newslab.ru хозяйка пуделя, она отправила его на поезде в Москву на вязку. Собаку владелица доверила проверенной проводнице, оплатив ей эту услугу. Но та якобы поставила клетку с пуделем в проходе, а сама начала заниматься своими делами. В итоге пес вырвался и убежал. Он некоторое время метался по вокзалу, а затем его подобрали какие-то люди, которые провожали на поезд друзей или родственников.

«Многочасовые поиски результата не дали. Он мог побежать в сторону Николаевки. Я готова заплатить любое вознаграждение, подарить породистого щенка! Болтик очень контактный, он был в красном ошейнике и в цветных резинках на голове! Помогите! Я умираю от отчаяния. У меня вырвано сердце... Просмотрели видеокамеры. На них видно, что его взяла семья! Все, кто узнал этих людей, помогите мне вернуть мою жизнь по имени Болтик. Мой телефон 8-913-832-46-95»,

— отчаянно просит женщина.

Фото: Facebook Натальи Корсюковой

Источник Newslab.ru