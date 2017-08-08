НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 7 АВГУСТА
08.08.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 63 | Автор: Сергей Скляров
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Еще один ведущий покидает Первый канал
Первый канал покидает Александр Олешко, который вел шоу «Минута славы» и «Точь-в-точь». Об этом сообщает dni.ru. Предположительно, Олешко будет работать на НТВ — его пригласили вести проект «Ты супер!
Грузия осудила визит Путина в Абхазию
МИД Грузии осудил визит российского лидера Владимира Путина в Абхазию. Об этом говорится в опубликованном заявлении ведомства.
Вирус Коксаки попал в Россию
Роспотребнадзор усилил контроль — из-за сообщений о вирусе Коксаки на турецких курортах. В Союзе туриндустрии заявили, что пошли первые отказы от путевок.
Бережная подала заявление в полицию незадолго до гибели
Экс-депутат украинского парламента Ирина Бережная незадолго до гибели в автомобильной катастрофе подала заявление на нелегальную деятельность сайта «Миротворец». ДТП могло быть инсценировано.