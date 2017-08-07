ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ЛЕЧЕНИЯ
07.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 30 | Автор: Галина Процкая
Глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев провел рабочую встречу с заместителем руководителя ФМБА России Максимом Забелиным и генеральным директором Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России Борисом Баранкиным
Центральной темой разговора стали планы развития железногорской медицины.
В обсуждении приняли участие также заместитель Главы администрации ЗАТО Железногорск Владимир Фомаиди и главный врач клинической больницы №51 ФМБА России ЗАТО г.Железногорск Александр Ломакин.
- Все, что связано со здоровьем, требует взвешенного и детально проработанного подхода, поэтому вопросы по развитию и модернизации железногорской больницы решаем поступательно и сообща. Так, в начале лета состоялся большой разговор о мерах по повышению качества медицинского обслуживания железногорцев. Вопросы городского здравоохранения обсуждались с участием представителей ФМБА, госкорпорации «Росатом», градообразующих предприятий, профсоюзов, руководства Клинической больницы №51. Между сторонами были достигнуты определенные договоренности, - отметил Глава ЗАТО г.Железногорск Вадим Медведев. – И результатом такой планомерной и всесторонней работы является, в частности, тот факт, что в городе за три с небольшим года завершено строительство крупного медицинского объекта - Центра экстренной медицины.
Помимо этого, на финишной прямой ремонт женской консультации. В активной стадии – ряд текущих ремонтов в разных отделениях КБ-51. Обновляется и коллектив больницы. Так, в этом году приняты на работу детский невролог, терапевт, педиатр, два хирурга, три средних медработника. Решается вопрос с организацией пунктов продажи льготных лекарств в отдаленных районах города, сообщает муниципальный портал.
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
15 июня 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияВ Железногорске прошло совещание по вопросам здравоохранения
8 июня 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияЖелезногорск забрал Кубок чемпионов XIX Спартакиады работников здравоохранения
27 августа 2015 | Раздел: Главные темы / CобытияВ Клинической больнице №51 пройдет научно–образовательная конференция травматологов и ортопедов ФМБА России
28 апреля 2010 | Раздел: Cобытия••• Главный врач Клинической больницы №51 Геннадий Мельников покидает свой пост. С 1 мая исполнять его обязанности предстоит Александру Ломакину.
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Жека, в новости: ГОТОВЬ ЕЛИ ЛЕТОМ!
Татьяна Фирсова, в новости: НОВЫЙ НАЗНАЧЕНЕЦ
Жека, в новости: СМЕРТЬ РЕБЕНКА
Железка, в новости: ОТМЕТИЛИ МАССОВОЙ ДРАКОЙ
Жека, в новости: ОТМЕТИЛИ МАССОВОЙ ДРАКОЙ
Жека, в новости: ДВИЖЕНИЕ С КОМФОРТОМ
Станислав, в новости: ДВИЖЕНИЕ С КОМФОРТОМ
НОВОСТИ ЧАСА
Подсчитаны потери США от продуктового эмбарго Москвы
Торговый представитель России в США Александр Стадник рассказал, что Вашингтон потерял порядка 2,2 миллиарда долларов за время действия введенного Москвой продуктового эмбарго.
Россиянам устроили чартерный кошмар
В России 6 августа были задержаны 13 чартеров
Роналду осталось 13 дней до тюрьмы
У нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду осталось меньше двух недель на то, чтобы сознаться в налоговых махинациях.
Кадыров резко ответил критикам деятельности Кремля
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился в своем telegram-канале к «псевдомыслителям, которые заявили об обладании неизвестным лицом „контрольного пакета“ Кремля.
Трагедия в Хорватии: почему погибла Ирина Бережная
Очевидцы рассказали о гибели экс-депутат Верховной рады
Торговый представитель России в США Александр Стадник рассказал, что Вашингтон потерял порядка 2,2 миллиарда долларов за время действия введенного Москвой продуктового эмбарго.
Россиянам устроили чартерный кошмар
В России 6 августа были задержаны 13 чартеров
Роналду осталось 13 дней до тюрьмы
У нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду осталось меньше двух недель на то, чтобы сознаться в налоговых махинациях.
Кадыров резко ответил критикам деятельности Кремля
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился в своем telegram-канале к «псевдомыслителям, которые заявили об обладании неизвестным лицом „контрольного пакета“ Кремля.
Трагедия в Хорватии: почему погибла Ирина Бережная
Очевидцы рассказали о гибели экс-депутат Верховной рады