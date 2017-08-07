ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ЛЕЧЕНИЯ

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07.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 30 | Автор: Галина Процкая

Глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев провел рабочую встречу с заместителем руководителя ФМБА России Максимом Забелиным и генеральным директором Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России Борисом Баранкиным

Центральной темой разговора стали планы развития железногорской медицины.
В обсуждении приняли участие также заместитель Главы администрации ЗАТО Железногорск Владимир Фомаиди и главный врач клинической больницы №51 ФМБА России ЗАТО г.Железногорск Александр Ломакин.

- Все, что связано со здоровьем, требует взвешенного и детально проработанного подхода, поэтому вопросы по развитию и модернизации железногорской больницы решаем поступательно и сообща. Так, в начале лета состоялся большой разговор о мерах по повышению качества медицинского обслуживания железногорцев. Вопросы городского здравоохранения обсуждались с участием представителей ФМБА, госкорпорации «Росатом», градообразующих предприятий, профсоюзов, руководства Клинической больницы №51. Между сторонами были достигнуты определенные договоренности, - отметил Глава ЗАТО г.Железногорск Вадим Медведев. – И результатом такой планомерной и всесторонней работы является, в частности, тот факт, что в городе за три с небольшим года завершено строительство крупного медицинского объекта - Центра экстренной медицины.

Помимо этого, на финишной прямой ремонт женской консультации. В активной стадии – ряд текущих ремонтов в разных отделениях КБ-51. Обновляется и коллектив больницы. Так, в этом году приняты на работу детский невролог, терапевт, педиатр, два хирурга, три средних медработника. Решается вопрос с организацией пунктов продажи льготных лекарств в отдаленных районах города, сообщает муниципальный портал.



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