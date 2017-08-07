ВЕСЕЛЫЙ САМОКАТ
В Железногорске сотрудники ГИБДД провели спортивные старты «Веселый самокат»
Участниками детской игры стали воспитанники детского сада «Улыбка» возрасте от 4 до 6 лет.
Перед началом спортивных состязаний стражи порядка проверили знания малышей о дорожных знаках. Ребята увлеченно рассказывали стихи о правилах дорожного движения, после чего приступили к самой интересной и занимательной части – преодолению трассы на самокатах.
К финишу команды пришли одновременно, что говорит об устойчивых навыках управлением самокатом и знании правил. Все участники получили подарки в виде светоотражающих браслетов. Автоинспекторы помогли каждому надеть его на руку и рассказали о необходимости их использования в темное время суток.
Мероприятие завершилось коллективным фото и возможностью почувствовать себя настоящим инспектором ДПС, побывав в патрульном автомобиле.
По информации ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорску
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