ВЕСЕЛЫЙ САМОКАТ

В Железногорске сотрудники ГИБДД провели спортивные старты «Веселый самокат»

Участниками детской игры стали воспитанники детского сада «Улыбка» возрасте от 4 до 6 лет.

Перед началом спортивных состязаний стражи порядка проверили знания малышей о дорожных знаках. Ребята увлеченно рассказывали стихи о правилах дорожного движения, после чего приступили к самой интересной и занимательной части – преодолению трассы на самокатах.

К финишу команды пришли одновременно, что говорит об устойчивых навыках управлением самокатом и знании правил. Все участники получили подарки в виде светоотражающих браслетов. Автоинспекторы помогли каждому надеть его на руку и рассказали о необходимости их использования в темное время суток.

Мероприятие завершилось коллективным фото и возможностью почувствовать себя настоящим инспектором ДПС, побывав в патрульном автомобиле.

Данные мероприятия очень полезны и познавательны для детей, особенно когда они проходят в игровой форме и становятся понятными и доступными для самых важных и маленьких участников дорожного движения» - отметил врио начальника Госавтоинспекции Железногорска Владислав Царев.

По информации ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорску