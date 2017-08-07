ДА БУДЕТ РОК!

Торговый представитель России в США Александр Стадник рассказал, что Вашингтон потерял порядка 2,2 миллиарда долларов за время действия введенного Москвой продуктового эмбарго.В России 6 августа были задержаны 13 чартеровУ нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду осталось меньше двух недель на то, чтобы сознаться в налоговых махинациях.Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился в своем telegram-канале к «псевдомыслителям, которые заявили об обладании неизвестным лицом „контрольного пакета“ Кремля.Очевидцы рассказали о гибели экс-депутат Верховной рады