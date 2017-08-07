ДА БУДЕТ РОК!
07.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 36 | Автор: Галина Процкая
Железногорские рокеры соберутся на творческий рок-кросс
12 августа на площади возле Дома Культуры «Юность» в микрорайоне Первомайский состоится рок-фестиваль «Рок-кросс».
В музыкальной битве примут участие известные городские коллективы - DIAMAND, OUTSIDE HARVEST, PURPLE HAZE. И, конечно, легендарный городской музыкант - солист группы «Штурман» Алексей Еременко.
Начнется фестиваль в 18 часов. Приглашаются все-все фанаты рока и не только!
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