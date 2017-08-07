КОМУ МОРЕ ПО КОЛЕНО?

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07.08.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 47 | Автор: Галина Процкая

Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, который повторно управлял транспортным средством в состоянии опьянения

Нарядом дорожно-патрульной службы по улице Саянская был задержан 28-летний местный житель на автомобиле «Тойота». В ходе проверки выяснилось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Стражи порядка установили, что данный гражданин привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.

В настоящее время в отношении любителя спиртного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Полицейские напоминают! За управление транспортным средством в состоянии опьянения, предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Такие же санкции предусмотрены за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения и за невыполнение законного требования о прохождении освидетельствования на состояние опьянения.


При повторном нарушении наступает уголовная ответственность, которая предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы сроком до 2-х лет.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск



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