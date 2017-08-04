ЗДЕСЬ БУДЕТ БУЛЬВАР
В Железногорске началось строительство «Ленинградского бульвара»
Сегодня глава администрации Сергей Пешков с комиссией проверил ход ремонтных работ по благоустройству «Ленинградского бульвара». Выездное совещание прошло на территории зоны отдыха у городского озера на 60 лет ВЛКСМ.
Ремонтные работы начались неделю назад. За это время успели снять часть старых бетонных плит. Работа идет по графику, отметил Сергей Пешков.
Напомним, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» был проведен конкурс, по итогам которого было принято решение обустроить район от Центра Досуга до зоны отдыха у пляжа под мостом на улице 60 лет ВЛКСМ.
В районе Центра досуга будет сделан современный детский городок со специальным безопасным покрытием, отремонтирована пешеходная аллея, вдоль которой установят уличные диваны, качели и точечные маленькие детские комплексы. У спорткомплекса «Дельфин» разместятся и детские комплексы, и спортивные уличные тренажёры. Также проектом предусмотрен ремонт тротуара, ведущего к озеру.
Отметим, в ходе аукциона были сэкономлены 2 млн рублей. На эту сумму планируют поменять асфальтовое покрытие около ТЦ «Михайловский».
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