ЗДЕСЬ БУДЕТ БУЛЬВАР

В Железногорске началось строительство «Ленинградского бульвара»

Сегодня глава администрации Сергей Пешков с комиссией проверил ход ремонтных работ по благоустройству «Ленинградского бульвара». Выездное совещание прошло на территории зоны отдыха у городского озера на 60 лет ВЛКСМ.

Ремонтные работы начались неделю назад. За это время успели снять часть старых бетонных плит. Работа идет по графику, отметил Сергей Пешков.

Напомним, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» был проведен конкурс, по итогам которого было принято решение обустроить район от Центра Досуга до зоны отдыха у пляжа под мостом на улице 60 лет ВЛКСМ.

В районе Центра досуга будет сделан современный детский городок со специальным безопасным покрытием, отремонтирована пешеходная аллея, вдоль которой установят уличные диваны, качели и точечные маленькие детские комплексы. У спорткомплекса «Дельфин» разместятся и детские комплексы, и спортивные уличные тренажёры. Также проектом предусмотрен ремонт тротуара, ведущего к озеру.

Отметим, в ходе аукциона были сэкономлены 2 млн рублей. На эту сумму планируют поменять асфальтовое покрытие около ТЦ «Михайловский».