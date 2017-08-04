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ВЕСТИ С ПЕНСИОННЫХ ПОЛЕЙ

ВЕСТИ С ПЕНСИОННЫХ ПОЛЕЙ
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ВЕСТИ С ПЕНСИОННЫХ ПОЛЕЙ

04.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 1 | Автор: Галина Процкая

Более 234 тысяч работавших в 2016 году пенсионеров Красноярского края получат страховую пенсию в повышенном размере в августе

Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодного беззаявительного перерасчета размеров страховой пенсии работающим пенсионерам.

Сумма прибавки будет у каждого своя (в отличие от индексации на общий для всех процент). Она зависит от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем за 2016 год и не учтенных при назначении пенсии или предыдущем перерасчете.

Уже второй год максимальная прибавка от перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте*, то есть не может составлять более 235,74 руб. (с 1 февраля 2016 года стоимость пенсионного балла составляет 78 руб. 58 коп.).

Для пенсионеров, продолжающих работать, надбавка составит не выше 214, 23 руб. без учета февральской индексации стоимости пенсионного балла. 

Перерасчет, как и прежде, будет осуществлен в беззаявительном порядке.

В прошлом году в Красноярском крае были пересчитаны более 268 тысяч пенсий работающих пенсионеров. Среднее увеличение составило 145,1 руб.

фото vyborprava.com



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