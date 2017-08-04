ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 3 АВГУСТА
04.08.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 8 | Автор: Сергей Скляров
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Путин поручил разобраться с «диким» туризмом
Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре проверить озеро Байкал на предмет фактов незаконной и экологически вредной деятельности. Об этом сообщает ТАСС.
В красноярском кафе произошел взрыв
Взрыв бытового газа произошел в кафе в Красноярске, два человека пострадали и были госпитализированы, сообщается на сайте регионального управления СК РФ. «Четвертого августа 2017…
Это запугивание: Захарова объяснила увеличение срока получения виз США
Срок выдачи американских виз гражданам РФ в последние месяцы значительно вырос, и его увеличение не связано с решением России сократить число дипслужащих США, а вызвано лишь…
Таиланд выдвинул ультиматум Facebook и Youtube
Власти Таиланда предъявили ультиматум местным провайдерам международных социальных сетей: до понедельника они обязаны изъять страницы, признанные содержащими незаконный контент по решению таиландских судов…