ДОВЫБОРЫ ПО ОКРУГУ № 9
Избирательная комиссия Железногорска зарегистрировала 5 кандидатов в довыборах депутатов в Совет детутатов
В воскресенье, 10 сентября, жители многоквартирных домов, расположенных в районе школы №100, придут на избирательный участок и проголосуют за своего представителя в Городской совет.
Решением окружной избирательной комиссии от 4 августа процедуру регистрации прошли Николай Пасечкин (МП "КБУ" "Единая Россия", Юрий Озеров (КБ-51, «Справедливая Россия»), Наталья Гладких (индивидуальный предприниматель, «Яблоко»), Александр Бобков («Элерон», КПРФ). Самовыдвиженец Семен Ташев (работник ИСС, помощник депутата ЗС от ЛДПР) был зарегистрирован 26 июля.
По информации избиркома, проголосовать смогут избиратели, проживающие по адресу:
ул.60 лет ВЛКСМ - дом №4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 24
пр.Ленинградский - дом №1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 27.
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