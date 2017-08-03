70 – ОТЛИЧНЫЙ ВОЗРАСТ
03.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 22 | Автор: Татьяна Фирсова
Экс-главе Железногорска Геннадию Баховцеву сегодня исполнилось 70 лет
В должности мэра Геннадий Яковлевич отработал 5 лет (с 2005 по 2010 гг). До этого трудился директором МП «Горэлектросеть». В 2000 году Баховцев был избран депутатом городского Совета. Затем выставил свою кандидатуру на выборы мэра.
Геннадий Баховцев на выборах в 2005 году получил 68,22% голосов избирателей, а с 1 февраля занял пост Главы ЗАТО.
Наша редакция поздравялет юбиляра. Здоровья, вам, Геннадий Яковлевич.
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