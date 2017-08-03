70 – ОТЛИЧНЫЙ ВОЗРАСТ

Экс-главе Железногорска Геннадию Баховцеву сегодня исполнилось 70 лет

В должности мэра Геннадий Яковлевич отработал 5 лет (с 2005 по 2010 гг). До этого трудился директором МП «Горэлектросеть». В 2000 году Баховцев был избран депутатом городского Совета. Затем выставил свою кандидатуру на выборы мэра.

Геннадий Баховцев на выборах в 2005 году получил 68,22% голосов избирателей, а с 1 февраля занял пост Главы ЗАТО.

Наша редакция поздравялет юбиляра. Здоровья, вам, Геннадий Яковлевич.