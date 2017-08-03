ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Подготовку к отопительному сезону ЗАТО г. Железногорск обсудили сегодня в городской администрации

На очередном заседании штаба глава администрации ЗАТО г. Железногорск заслушал представителей ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и ТСЖ, коммунальных служб.

На совещании присутствовал специалист компании КЭСКО, которая эксплуатирует Железногорскую ТЭЦ. Он рассказал, что из семи котлов отремонтировано пять, проведены гидравлические испытания теплосетей на Сосновоборск и Железногорск, проводится ремонт зданий и сооружений, заключаются договоры на поставку топлива, финансирование выделяется в полном объеме. На складе 35 тысяч тонн топлива.

Отчитался о проделанной работе и новый директор «Гортеплоэнерго» Владимир Кулинич. Его доклад состоял из сухих цифр.

Промывка сетей по Железногорску выполнена на 54%, по Первомайскому на 99%, Шивера — 100%, в оставшихся поселках сети промоют до конца августа. После гидравлических испытаний обнаружено 77 порывов, устранено 69. Капремонт и замена теплосетей произведены на 56%, работа по теплоизоляции — на 100%. На котельных отремонтированы три котла. Запас мазутного топлива составляет 6 тысяч 700 тонн, угля — 1 тысяча 300 тонн, договоры на поставку заключаются. Дебеторская задолженность — 819 млн 225 тысяч, из которых 640 млн долги Управляющих компаний и ТСЖ, бюджетные учреждения задолжали 43,7 млн, прочие — 126, 6 млн.

Представитель ГХК коротко и четко отрапортовал: подготовительные мероприятия к отопительному сезону на комбинате выполняются в полном объеме и в установленные сроки.

Проблема с ремонтом котла на котельной №1 ГХК, остается, решить ее пока не удалось. Сейчас объект резервного теплоснабжения находится в аренде у «Гортеплоэнерго» и предприятие готовится к его эксплуатации. Но совсем недавно котельную передали в край, поэтому сначала нужно определиться, кто ее будет эксплуатировать в дальнейшем, считает Сергей Пешков.

В целом, по мнению главы администрации, техническая подготовка к отопительному сезону идет по графику. Сергей Пешков считает, что вверенная ему территория должна пройти отопительный сезон успешно.