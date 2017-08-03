РАДИОПРОГРАММА ОТ 3 АВГУСТА
03.08.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 12 | Автор: Сергей Скляров
В программе - депутат Совета депутатов ЕВГЕНИЙ БАЛАШОВ
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КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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Принятие в США закона о санкциях против России для Украины будет иметь долговременные негативные последствия, заявил лидер Общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук.
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Участники «банды ГТА» стояли на учёте как склонные к побегу, нападениям и суициду.