РАДИОПРОГРАММА ОТ 3 АВГУСТА

Сенаторы США призвали отобрать у России право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. Чиновники объясняют свою инициативу стремлением защитить права рабочих, которые возводят стадионы к мундиалю.Принятие в США закона о санкциях против России для Украины будет иметь долговременные негативные последствия, заявил лидер Общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук.Юрий Лоза пригрозил «дать в морду» американскому музыканту Мэрилину Мэнсону за оскорбительные слова о России. Заявление певца передаёт издание «Комсомольская правда».Россия и Иран не смогли договориться о поставках военных самолетов, разойдясь в количестве истребителей и их моделях, утверждает журналист Бабак Тахваи.Участники «банды ГТА» стояли на учёте как склонные к побегу, нападениям и суициду.