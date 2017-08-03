ДА БУДЕТ СВЕТ!

Специалисты МП "Горэлектросеть" завершает электрификацию деревни Шивера

По сообщению портала "ГиГ", в настоящее время уже установлены опоры и выполнен монтаж светильников.

Как отмечают на предприятии, уличное освещение в деревне появится в ближайшее время, как только будут решены организационные вопросы и заключен договор с Красноярскэнергосбытом.

Шивера оставались последним недостаточно освещенным населенным пунктом ЗАТО - на всю деревню горело только 30 светильников, и жители постоянно жаловались на темноту. Теперь на улицах в вечернее время будут работать 138 фонарей.

фото ГиГ