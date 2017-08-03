ДА БУДЕТ СВЕТ!
03.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 34 | Автор: Галина Процкая
Специалисты МП "Горэлектросеть" завершает электрификацию деревни Шивера
По сообщению портала "ГиГ", в настоящее время уже установлены опоры и выполнен монтаж светильников.
Как отмечают на предприятии, уличное освещение в деревне появится в ближайшее время, как только будут решены организационные вопросы и заключен договор с Красноярскэнергосбытом.
Шивера оставались последним недостаточно освещенным населенным пунктом ЗАТО - на всю деревню горело только 30 светильников, и жители постоянно жаловались на темноту. Теперь на улицах в вечернее время будут работать 138 фонарей.
фото ГиГ
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