ДОРОЖНЫЕ ВЕСТИ

На Транзитной и Загородной выполнено сплошное асфальтирование



В этом году замена асфальтового покрытия дорог «цельным полотном» пройдёт на четырех улицах города: Ленина, Красноярская, Транзитная, Загородная. По итогам аукциона все работы выполняет фирма «Благоустройство».

На прошлой неделе подрядчик приступил к асфальтированию дороги на ул.Красноярской в районе Школы космонавтики. Строители отремонтировали остановочные карманы и выполнили асфальтирование одной полосы дороги на участке протяженностью около 2 км.



Параллельно подрядчик начал ремонт ул.Транзитной и ул.Загородной. В настоящее время на участке от Промпарка до ул.Ленина выполнено сплошное асфальтирование.

Строители приступают к ремонту ул.Ленина со стороны ул.Загородной. Отметим, что ремонт центральной улицы города проходит в рамках программы «Комплексное развитие моногородов», сообщает муниципальный портал.