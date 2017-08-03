МОЛИТВЕННОЕ ШЕСТВИЕ
По благословению Митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона традиционный крестный ход в дни Успенского поста по территории Березовского благочиния пройдет с 14 по 28 августа
Молитвенное шествие 14 августа предварит Божественная литургия во Введенском храме поселка Березовка. По совершении благодарственного молебна участники хода пешком направятся через поселок Терентьево в Бархатово, откуда на следующий день после Литургии в селе Малый Кускун выступят к поселку Нарва через поселки Малый Кускун и Первоманск, село Шалинское и поселок Сугристое (или деревню Кияй).
18 августа, по окончании Литургии в поселке Нарва, богомольцы сядут на плот. На нем они проплывут до деревни Береть Манского района (23 августа) через поселки Большой Унгут, Малый Унгут, Жержул и Урман. Здесь будут совершаться богослужения, Таинства, пройдут духовно-просветительские беседы со священником.
С 24 по 28 августа шествие от Берети пройдет через поселки Березовский, Зыково и завершится в Березовке.
Во время крестного хода в храмах населенных пунктов, на местах стоянок и у поклонных крестов будут совершаться Божественная литургия и молебны.
28 августа, в день празднования Успения Пресвятой Богородицы, во Введенском храме поселка Березовка пройдет Божественная литургия.
Жители Железногорска! К крестоходцам можно присоединиться в любой точке прохождения пути.
Дополнительная информация по телефону: 8 (391) 286-08-77.
Пресс-служба Красноярской епархии / kerpc.ru
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