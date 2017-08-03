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ПОМОЩЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ

03.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 64 | Автор: Анастасия Совцова

Железногорский музей вместе с неравнодушными жителями ЗАТО собрали и передали вещи для погорельцев из Манского района

Этой весной жители деревни Белогорка Манского района пережили страшный пожар. 27 апреля в поселении сгорели 18 домов, в том числе восемь жилых и десять дачных. Люди остались без крова и вещей.

Сотрудники Музейно - выставочного центра не остались равнодушными к беде белогорцев и объявили акцию «Помоги пострадавшим от пожара». В течение месяца работники МВЦ во главе с Тамарой Клёповой — специалиста музейных фондов, собирали теплые вещи, мебель, посуду и технику. Железногорцы помогли кто чем может: дети передавали игрушки, бабушки залежавшиеся дубленки, а частные предприниматели привозили совсем новую одежду. В общей сложности в акции приняли участие 150 человек.

Сегодня глава поселкового совета Татьяна Янькова приехала за гуманитарной помощью на грузовом автомобиле. Она поблагодарила всех, кто откликнулся на чужую беду.



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