ПОМОЩЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ
Железногорский музей вместе с неравнодушными жителями ЗАТО собрали и передали вещи для погорельцев из Манского района
Этой весной жители деревни Белогорка Манского района пережили страшный пожар. 27 апреля в поселении сгорели 18 домов, в том числе восемь жилых и десять дачных. Люди остались без крова и вещей.
Сотрудники Музейно - выставочного центра не остались равнодушными к беде белогорцев и объявили акцию «Помоги пострадавшим от пожара». В течение месяца работники МВЦ во главе с Тамарой Клёповой — специалиста музейных фондов, собирали теплые вещи, мебель, посуду и технику. Железногорцы помогли кто чем может: дети передавали игрушки, бабушки залежавшиеся дубленки, а частные предприниматели привозили совсем новую одежду. В общей сложности в акции приняли участие 150 человек.
Сегодня глава поселкового совета Татьяна Янькова приехала за гуманитарной помощью на грузовом автомобиле. Она поблагодарила всех, кто откликнулся на чужую беду.
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