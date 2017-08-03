СЕМЕЙНАЯ ТРАГЕДИЯ
В Железногорске сын нанес матери 40 ножевых ранений за отказ дать деньги на водку
В Железногорске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в страшном преступлении. 35-летний мужчина убил свою мать.
Как рассказали в пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск, к ним поступило указание от дежурного проверить одну квартиру на Ленинградском проспекте. Встревоженные соседи услышали шум и позвонили правоохранителям. И не ошиблись.
Когда росгвардейцы нагрянули по адресу, им открылась страшная картина: в квартире лежало окровавленное тело 54-летней женщины, а рядом находился ее сын.
Судмедэксперты насчитали потом на теле жертвы около 40 ножевых ранений, от которых она скончалась на месте. Подозреваемый во всем сознался: он был пьян, попросил у матери денег на выпивку, она не дала. Разразился скандал и мужчина схватился за нож.
Сейчас он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Источник: amp.krsk.kp.ru
фото en-media.tv
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