ЕНИСЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС

14 АВГУСТА в Железногорске на центральной площади выступит Надежда Бабкина



На территории Красноярского края будет проходить социально-культурный маршрут "Енисейский экспресс". 14 августа мероприятия пройдут в Железногорске.



Программа проекта включает выставки работ художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, семинары и мастер-классы, а также выступления профессиональных творческих коллективов фестиваля-марафона "Песня России" с участием народной артистки России Надежды Бабкиной.



Концерт пройдет 14 августа на площади Ленина в вечернее время. Подробная информация о работе площадок будет опубликована позже.



Для справки:



Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России», автором проекта и художественным руководителем которого является народная артистка России Надежда Георгиевна Бабкина, стартовал 28 марта 2007 года в Ивановской области. За 10 лет осуществления проекта в 55 субъектах Российской Федерации проведено более 520 фестивальных мероприятий.



Фестиваль учреждён Благотворительным фондом «Народная певческая культура» при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия» и проводится при организационном и финансовом содействии Министерства культуры Российской Федерации. Целью фестиваля является поднятие патриотического духа народа, воспитание молодежи в национальных традициях, а также демонстрация единства России на примере культурного сотрудничества и взаимодействия национальных культур народов России.фото: gazetairkutsk.ru