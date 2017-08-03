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ЕНИСЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС

03.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 47 | Автор: Галина Процкая

14 АВГУСТА в Железногорске на центральной площади выступит Надежда Бабкина

На территории Красноярского края будет проходить социально-культурный маршрут "Енисейский экспресс". 14 августа мероприятия пройдут в Железногорске.

Программа проекта включает выставки работ художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, семинары и мастер-классы, а также выступления профессиональных творческих коллективов фестиваля-марафона "Песня России" с участием народной артистки России Надежды Бабкиной.

Концерт пройдет 14 августа на площади Ленина в вечернее время. Подробная информация о работе площадок будет опубликована позже.

Для справки:

Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России», автором проекта и художественным руководителем которого является народная артистка России Надежда Георгиевна Бабкина, стартовал 28 марта 2007 года в Ивановской области. За 10 лет осуществления проекта в 55 субъектах Российской Федерации проведено более 520 фестивальных мероприятий.

Фестиваль учреждён Благотворительным фондом «Народная певческая культура» при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия» и проводится при организационном и финансовом содействии Министерства культуры Российской Федерации. Целью фестиваля является поднятие патриотического духа народа, воспитание молодежи в национальных традициях, а также демонстрация единства России на примере культурного сотрудничества и взаимодействия национальных культур народов России.фото: gazetairkutsk.ru



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