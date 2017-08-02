ДОРОГА К ХРАМУ

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02.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 34 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске продолжается строительство пешеходной дорожки вокруг городского озера

Очередным этапом благоустройства станет асфальтирование участка от зоны отдыха на Ленинградском до Собора Михаила Архангела.

- Строительство участка от Кантата в сторону Ленинградского мы начали в 2015 году. В прошлом году Железногорск выиграл конкурс Росатома. Жители поддержали проект и решили, что часть средств должна быть направлена на продолжение строительства дорожки вокруг озера, - отметил директор Комбината благоустройства Николай Пасечкин.

«Народную дорожку» сделали без больших перепадов высот и уклонов. Водосборные конструкции и водоотведение уже организованы, строители приступают к асфальтированию. В этом году работы выполнят на участке протяженностью 1 км.
По окончании строительных работ планируется установить элементы декора и высадить кустарники на склоне за церковью.

- В качестве подарка городу, наше предприятие планирует установить на этом участке ряд элементов благоустройства, которые гармонично впишутся в ландшафт, - отметил директор КБУ Николай Пасечкин. - Сейчас обсуждаем идею строительства смотровой площадки у церкви. Будем рады услышать пожелания и предложения жителей Ленинградского. Примем оригинальные и нестандартные идеи по благоустройству от всех неравнодушных горожан.

Планируется, что все строительные работы на участке будет завершены в сентябре, сообщает муниципальный портал.



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