ДОРОГА К ХРАМУ
02.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 34 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске продолжается строительство пешеходной дорожки вокруг городского озера
Очередным этапом благоустройства станет асфальтирование участка от зоны отдыха на Ленинградском до Собора Михаила Архангела.
- Строительство участка от Кантата в сторону Ленинградского мы начали в 2015 году. В прошлом году Железногорск выиграл конкурс Росатома. Жители поддержали проект и решили, что часть средств должна быть направлена на продолжение строительства дорожки вокруг озера, - отметил директор Комбината благоустройства Николай Пасечкин.
«Народную дорожку» сделали без больших перепадов высот и уклонов. Водосборные конструкции и водоотведение уже организованы, строители приступают к асфальтированию. В этом году работы выполнят на участке протяженностью 1 км.
По окончании строительных работ планируется установить элементы декора и высадить кустарники на склоне за церковью.
- В качестве подарка городу, наше предприятие планирует установить на этом участке ряд элементов благоустройства, которые гармонично впишутся в ландшафт, - отметил директор КБУ Николай Пасечкин. - Сейчас обсуждаем идею строительства смотровой площадки у церкви. Будем рады услышать пожелания и предложения жителей Ленинградского. Примем оригинальные и нестандартные идеи по благоустройству от всех неравнодушных горожан.
Планируется, что все строительные работы на участке будет завершены в сентябре, сообщает муниципальный портал.
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